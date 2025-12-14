Starke Unterstützung von Regierung und Öffentlichkeit für die Vision von St. George Mining im Bereich der Seltenen Erden.

Anzeige / Werbung

Akteure begrüßen strategisches Projekt im aufstrebenden Zentrum für kritische Mineralien in Brasilien.

Starke politische und gesellschaftliche Unterstützung formiert sich rund um das Araxá-Projekt von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), nachdem das Unternehmen am 1. Dezember 2025 seinen Tag der offenen Tür und das Forum für kritische Mineralien in der Stadt Araxá, Minas Gerais, abgehalten hat.

Mehr als 200 Teilnehmende - darunter Regierungsvertreter des Bundesstaates, Gemeindeführer und wichtige Stakeholder - kamen zusammen, um über die Zukunft der brasilianischen Seltene-Erden- und Niobindustrie zu diskutieren, mit besonderem Augenmerk auf das vielversprechende, zu 100% unternehmenseigene Projekt von St George Mining.

Gouverneur Romeu Zema sprach auf dem Forum und betonte die Rolle des Projekts für die wirtschaftliche Diversifizierung der Region sowie seine strategische Bedeutung für Brasiliens Lieferkette kritischer Mineralien. "Der Bergbau erlebt einen neuen Zyklus, mit deutlich mehr Verantwortung. Technologie ermöglicht es, Auswirkungen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und Rückstände so weit wie möglich wiederzugewinnen. Und genau das tut St George: Mining 2.0. Es ist entscheidend, mit diesen Best Practices zu arbeiten", sagte er.

Eine weltweit bedeutende Ressource mit lokalen Wurzeln

Executive Chairman John Prineas erklärte, dass das Ziel des Unternehmens darin bestehe, "Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen, indem wir uns den höchsten sozialen und ökologischen Standards verpflichten." Mit einer JORC-konformen Mineralressourcenschätzung von 40,6 Mio. t @ 4,13% TREO - der zweithöchsten Gehalt führenden karbonatitgebundenen Seltene-Erden-Ressource in der westlichen Welt - ist Araxá als Seltene-Erden-Projekt von globaler Relevanz positioniert.

Das Projekt profitiert von tiefen lokalen Verbindungen. Die Landesverantwortlichen von St George - Thiago Amaral und Adriano Rios - leben seit Langem in Araxá, und das Unternehmen hob während der gesamten Veranstaltung die Bedeutung der Einbindung der Gemeinschaft hervor. "Wir waren begeistert von der großen und engagierten Teilnahme am St George Forum - das in unserer Heimatstadt Araxá stattfand", sagte Prineas.

Innovation, Bildung und gesellschaftlicher Nutzen im Fokus

Das Unternehmen präsentierte während des Forums eine Reihe von Fortschritten: den Erwerb des Araxá-Projekts, die Beteiligung an der Mine-to-Magnet-Initiative von MagBras, eine Partnerschaft mit CEFET MG zur Einrichtung einer neuen Pilotanlage sowie ein Bohrprogramm über 10.000 Meter. St George stellte zudem das ASA-Netzwerk für lokale soziale und ökologische Initiativen vor.

Professorin Birgit Yara Frey Riffel vom CEFET lobte den Bildungsaspekt: "Bildung - mit Forschung und Ausbildung - ist grundlegend für das Innovationsökosystem."

Im Gegenzug hießen Gemeindeführer - darunter der Bürgermeister von Araxá, Robson Magela - das Engagement von St George für wirtschaftliche Entwicklung, verantwortungsvolle Betriebsführung und lokale Beschäftigung willkommen.

Genehmigungen, Partnerschaften und ein klarer Weg nach vorn

Ein im Oktober 2024 mit der Landesregierung geschlossener Kooperationsvertrag unterstützt beschleunigte Genehmigungsverfahren. Darüber hinaus stärken strategische Partnerschaften mit EMBRAPII und SENAI die Bemühungen von St George, Verarbeitungstechnologien der nächsten Generation zu entwickeln. Die neue Entdeckung des Unternehmens, 1 km außerhalb der aktuellen Mineralressourcenschätzung, bietet zusätzliches Potenzial für das Projekt.

Mit der Unterstützung lokaler und staatlicher Behörden, einem erfahrenen Team und Zugang zu bestehender Infrastruktur in einem etablierten Bergbaurevier sieht St George das Araxá-Projekt auf dem besten Weg, zu einem wichtigen Beitrag auf den globalen Märkten für Seltene Erden und Niob zu werden.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/sgq/st-george-mining-limited/news/strong-government-support-for-araxa-3288111.html

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8