Die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp hat sich in den vergangenen zwölf Monaten äußerst positiv entwickelt. Mit einer Wertsteigerung von rund 210 Prozent führt das Unternehmen die Liste der MDAX-Gewinner an. Betrachtet man jedoch einen längeren Zeitraum von zehn Jahren, zeichnet sich ein anderes Bild ab: Hier musste die Aktie einen deutlichen Kursverlust von gut 40 Prozent hinnehmen. Dies unterstreicht, dass die jüngste positive Entwicklung ...

