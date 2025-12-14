Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg

FREIBURG - Die turbulenten Tage von Borussia Dortmund gehen weiter. Durch ein 1:1 (1:0) beim SC Freiburg verpasste der BVB die erhoffte Reaktion auf die jüngste Blamage in der Champions League und auch den möglichen Sprung auf Tabellenplatz zwei in der Fußball-Bundesliga.

FRANKFURT - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp hält eine Übernahme ihres Instituts durch die italienische Großbank Unicredit derzeit für wenig wahrscheinlich. "Eine Transaktion ist kein Selbstzweck, sie muss für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende Sinn ergeben und Wert schaffen. Das sehen wir auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht", sagte Orlopp der "Welt am Sonntag".

NEW YORK - Der US-Regisseur Carl Rinsch ist wegen eines Millionenbetrugs am Streaming-Anbieter Netflix verurteilt worden. Eine Jury an einem Gericht in New York sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige die elf Millionen Dollar, die er zwischen 2018 und 2020 von Netflix für die Produktion einer Science-Fiction-Serie bekommen hatte, anstelle dessen zum Finanzhandel nutzte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

HAMBURG - Der Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung steht nach seinem im Oktober gestellten Insolvenzvertrag möglicherweise vor dem Aus. Derzeit gebe es keinen Interessenten für die Übernahme des Geschäftsbetriebes als Ganzes, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Christoph Morgen mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

BÖHLEN - Vor dem "Chemiegipfel Ostdeutschland" in Böhlen bei Leipzig haben die Grünen in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowohl die Unternehmen als auch die Regierungen in die Pflicht genommen. Die ostdeutsche Chemiebranche steht seit längerem unter Druck. Laut Gewerkschaft IG BCE arbeiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Ostdeutschland rund 63.000 Menschen. Die Kapazitäten seien aber nur zu 70 Prozent ausgelastet.

PFORZHEIM - Beim Kauf von Schmuck suchen Verbraucher einem Branchenexperten zufolge verstärkt nach Alternativen - nicht zuletzt angesichts der Goldpreis-Rallye in diesem Jahr. Beispielsweise gebe es bei Trauringen einen eindeutigen Trend hin zu Platin, sagte Guido Grohmann vom Bundesverband Schmuck-, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien (BVSU) in Pforzheim. Insbesondere 600er-Legierungen, die also zu 60 Prozent aus Platin bestehen, seien gefragt.

MÜNCHEN/BERLIN - Die Deutsche Bahn bestellt für die nächsten Jahre mehr als 3.300 neue Busse. Hauptlieferant wird der Münchner Hersteller MAN, von dort soll der übergroße Teil der Bestellung kommen. "Eine kleinere Flotte von E-Überlandbussen liefert der chinesische Hersteller BYD aus seiner Produktion in Ungarn", teilte die Bahn mit. Demnach handelt es sich dabei um knapp 200 Stück. An der Teilvergabe an die Chinesen gab es mit Verweis auf Sicherheitsrisiken erneut Kritik.

BERLIN - FDP-Chef Christian Dürr hat eine komplette Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus gefordert. "Was Frau von der Leyen jetzt als angebliche Abkehr vom Aus für den Verbrennungsmotor verkaufen will, ist nichts weiter als ein dreister Täuschungsversuch", sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine "winzige Lockerung" reiche bei Weitem nicht aus, um die Zukunft der Autoindustrie zu sichern.

CHAMONIX - Der Mont-Blanc-Autobahntunnel zwischen Frankreich und Norditalien ist nach Bauarbeiten wieder befahrbar. Am Abend war auf Webcam-Bildern auf der Tunnel-Webseite zu sehen, wie Autos durch die Mautstellen fuhren. Die Verkehrslage war in beide Richtungen normal, hieß es bei der Telefonhotline des Tunnels.



