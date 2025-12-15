Im Rheinischen Revier setzt RWE den Ausbau erneuerbarer Energien auf ehemaligen Tagebauflächen fort. Mehrere neue Photovoltaikanlagen mit insgesamt 86,5 Megawatt peak sind jetzt in Betrieb. Photovoltaikanlagen auf rekultivierten TagebauflächenNach rund acht Monaten Bauzeit hat RWE mehrere Photovoltaikanlagen an der A44n in Betrieb genommen. Die Anlagen verfügen zusammen über eine installierte Leistung von 86,5 Megawatt peak, entsprechend 74,6 Megawatt Wechselstromleistung (MWac).Rund 141.000 Solarmodule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
