Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 15. Dezember 2025 - Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 938.051 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 08.12.2025 104.650 43,3934 XETA 08.12.2025 14.475 43,3795 TQEX 08.12.2025 68.063 43,3841 CEUX 08.12.2025 12.812 43,4185 AQEU 09.12.2025 113.315 43,1273 XETA 09.12.2025 22.029 43,0826 TQEX 09.12.2025 92.911 43,0879 CEUX 09.12.2025 19.802 43,0886 AQEU 10.12.2025 94.989 43,1719 XETA 10.12.2025 24.057 43,1291 TQEX 10.12.2025 96.441 43,1374 CEUX 10.12.2025 14.513 43,1364 AQEU 11.12.2025 52.349 43,8669 XETA 11.12.2025 9.968 43,8771 TQEX 11.12.2025 43.229 43,8851 CEUX 11.12.2025 4.448 43,9431 AQEU 12.12.2025 91.129 44,8898 XETA 12.12.2025 13.148 44,8727 TQEX 12.12.2025 36.796 44,8607 CEUX 12.12.2025 8.927 44,9317 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 12. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 6.481.675 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

