Die Aktien der DAX-Chemieriesen Bayer und BASF sind am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Die Papiere verloren beide jeweils mehr als fünf Prozent. Das steckt hinter dem Abverkauf und darum könnte sich jetzt eine Kaufchance bieten. Die Aktien aus dem deutschen Chemiesektor haben am Dienstag weiterhin besonders stark unter dem Iran-Krieg gelitten. Im DAX waren die Titel des Branchenriesen BASF und des Agrarchemiekonzerns Bayer zuletzt mit bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE