Erst am 10. Dezember hatten wir im RuMaS Express-Service am Jahrestief ein Trading-Idee beschrieben, die man durchaus als Volltreffer bezeichnen kann. Wir hatten dreizehn Prozent Aktiengewinn prognostiziert, drei Handelstage später wurde das Kursziel erreicht. Gestern hatten wir noch einmal im Express-Service über die Aktie berichtet, und unseren Abonnenten detaliert mitgeteilt warum die TPG-Aktie (ISIN: DE000A2QEFA1) ein Schnäppschen sein könnte. ...

