Rackspace unterstützt mittelständische Unternehmen mit KI-gesteuerter Cloud-Transformation, sicheren Multicloud-Operationen und herausragenden FinOps-Lösungen

SAN ANTONIO, Dec. 15, 2025als "Leader" positioniert wurde:

Beratungs- und Transformationsdienste - Mittelstand ?

Managed Services - Mittelstand

FinOps-Dienstleistungen und KI-gesteuerte Optimierung??



Der 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services Report ist eine umfassende Evaluierung von Dienstleistern und Lösungsanbietern, die Unternehmen bei der Modernisierung, Verwaltung und Skalierung ihrer Umgebungen über mehrere Public Clouds hinweg unterstützen. Der Bericht bewertet Anbieter anhand ihrer Fähigkeit, künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, generative KI (GenAI) und fortschrittliche FinOps-Optimierungsframeworks in ihre Angebote zu integrieren.

"Rackspace Technology integriert KI-gesteuerte Automatisierung und Sicherheit mit einem Operate-and-Transform-Bereitstellungsmodell, um Unternehmen die nahtlose Ausführung und Verwaltung ihrer Multicloud-Umgebungen zu ermöglichen. Die robusten Control-Plane-Tools sorgen für eine schnelle Wiederherstellung, geringere Kosten und eine verbesserte Kundenerfahrung", so Shashank Rajmane, Principal Analyst bei ISG.

"Bei Rackspace Technology haben wir uns zum Ziel gesetzt, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Modernisierungsprozess mit Zuversicht anzugehen", so D K Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. Indem wir beratungsorientierte Transformation, KI-gestützte Automatisierung und FinOps-Disziplin miteinander kombinieren, ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Kosten zu optimieren, ihre Sicherheit zu stärken und eine schnellere Amortisationszeit in Multi-Cloud-Umgebungen zu erzielen."

Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen: https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-multi-public-cloud-services-report

Die ISG Provider Lens-Studie wird von der Information Services Group (ISG) erstellt, einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

