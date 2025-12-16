Warum Analysten bei diesen Gold- und Silberaktien positiv gestimmt sind

Anzeige / Werbung

Ein sich verengender Edelmetallmarkt, eine Welle von Transaktionen sowie eine Gruppe bislang übersehener Entwickler haben dazu geführt, dass mehrere an der ASX gelistete Gold- und Silberunternehmen wieder verstärkt in den Fokus rücken. Marktweit beginnen Analysten auf eine Veränderung hinzuweisen: Investoren reagieren nicht mehr ausschließlich auf Spotpreise - sie suchen nach Vermögenswerten mit strategischem Gewicht, entstehender Distriktgröße und Exposure gegenüber Märkten, die sich strukturell verändern.

Ein Umdenken im Goldsektor hinsichtlich künftiger Wachstumswege

Während Konsolidierung weiterhin ein dominierendes Thema im Goldsektor bleibt, richten Analysten zunehmend den Blick auf Unternehmen, die entweder Multi-Lagerstätten-Portfolios aufbauen oder langlebige mineralische Systeme entwickeln können, die als Anker breiterer Entwicklungskorridore dienen.

In diesem Umfeld gewinnt Tesoro Gold (ISIN: AU0000429847) zusehends an Aufmerksamkeit. In seinem Bericht "Tesoro Gold: Momentum Building" hebt Morgans das zunehmende Reifeprofil des chilenischen Portfolios des Unternehmens hervor. Das El-Zorro-Projekt von Tesoro, angeführt von der 1,5-Moz-Lagerstätte Ternera, zeichnet sich insbesondere durch seine Lage aus: geringe Höhe, Nähe zu Energie- und Wasserversorgung sowie Positionierung innerhalb eines geologischen Korridors, der bislang nur teilweise erkundet wurde.

Was die Geschichte für Analysten besonders überzeugend macht, ist der sich abzeichnende Umfang. Ternera wird nicht als isoliertes Vorkommen betrachtet, sondern als erste Ankerentdeckung innerhalb eines intrusionsbedingten Goldgürtels, der sich über rund 20 Kilometer erstreckt. Damit gehört Tesoro zu einer seltenen Kategorie von Unternehmen: solche mit einem klar definierten Entwicklungsszenario und gleichzeitig den geologischen Voraussetzungen für eine Distriktexpansion.

Trotz eines starken Jahres an den Märkten wird Tesoro weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf EV/Resource-Basis gehandelt. Analysten führen dies eher auf eine unterschätzte langfristige Projektperspektive zurück als auf strukturelle Schwächen - eine Dynamik, die häufig frühe Goldprovinzen kennzeichnet, bevor eine kritische Masse erreicht wird.

Silberaktien rücken in den Vordergrund

Während Gold von Konsolidierung und der Entstehung neuer Distrikte geprägt ist, wird Silber zunehmend von Knappheit bestimmt. Die Preise erreichten im Jahr 2025 historische Höchststände - Ausdruck verschärfter Angebotsbedingungen, steigenden industriellen Verbrauchs und eines erneuten Fokus der USA auf strategische Metalle.

Vor diesem Hintergrund erweiterte Canaccord Genuity seine Branchenabdeckung und nahm Sun Silver (ISIN: AU0000330474) sowie Unico Silver (ISIN: AU0000269821) in seine Watchlist auf. Das Unternehmen stellt fest, dass Konsolidierung bereits ein prägendes Merkmal des globalen Silbersektors ist, da Produzenten versuchen, durch Akquisitionen Skaleneffekte zu sichern und die Minenlebensdauer zu verlängern.

Für Unico Silver, das in Argentinien tätig ist, reicht das Thema über die Geologie hinaus bis hin zur nationalen Identität - eine Erinnerung daran, dass Silber in der Region kulturelle und historische Bedeutung besitzt. Für Anleger ist jedoch der entscheidendere Punkt, dass sich das Unternehmen in einem zunehmend aktiven Edelmetall-Entwicklungsumfeld befindet.

Sun Silver: Eine strategische Position in einem sich verengenden Markt

Sun Silver wird sowohl von Canaccord als auch von East Coast Research hervorgehoben - insbesondere aufgrund seines Exposures zur US-Lieferkette zu einem Zeitpunkt, an dem Silber zunehmend als strategischer Industriestoff verstanden wird. Laut der Analyse von Canaccord wird das US-Silberdefizit - rund 90 Mio. Unzen im Jahr 2024 - als struktureller Treiber angesehen, der politische Entscheidungsträger zu einer stärkeren Unterstützung der inländischen Produktion bewegen dürfte.

Das Maverick Springs Project des Unternehmens in Nevada profitiert von dieser Entwicklung. Nevada ist weiterhin das Zentrum der US-Edelmetallproduktion, doch die Erzgehalte in bestehenden Minen nehmen tendenziell ab. Vor diesem Hintergrund fällt die Ressourcenausstattung von Sun Silver deutlich auf. Analysten verweisen auf die Kombination aus Größe, politisch stabilem Standort und Sensitivität gegenüber Silberpreisentwicklungen als Faktoren, die zunehmend institutionelles Interesse anziehen könnten.

Mit einer langfristigen Nachfrage, die maßgeblich durch Elektrifizierung, Solarmodulproduktion und Verteidigungsanwendungen gestützt wird, rücken Entwickler in günstigen Jurisdiktionen verstärkt ins Blickfeld - und Sun Silver fügt sich nahtlos in dieses Narrativ ein.

Ein wiederauflebendes Universum an Chancen

Der Ton der jüngsten Research-Berichte zu Gold- und Silber-Junioren deutet auf eine Abkehr von kurzfristigen Handelsreaktionen hin zu einer breiteren Anerkennung von Knappheit, Optionalität und langfristigem Entwicklungspotenzial in beiden Edelmetallmärkten.

https://eastcoastresearch.com.au/reports/reports-db/sun-silver-limited-asxss1

Morgans Research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

