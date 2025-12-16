Deutschland: Konjunktur bleibt zäh: Marktbericht für den 16. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt geht ohne klare Richtung in den Dienstag. Die großen Indizes bewegen sich weiter nahe ihrer Jahreshöchststände, doch der Schwung lässt nach. Heute liefern die Einkaufsmanagerindizes für Dezember sowie die ZEW-Umfrage neue Hinweise zur Stimmung in Wirtschaft und Finanzmärkten. Erwartet wird keine Trendwende, sondern eine Bestätigung des bekannten Bildes: schwache Industrie, stabilere Dienstleister. Gerade in diesem Umfeld rücken Nebenwerte mit konkreten Nachrichten stärker in den Fokus. Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
