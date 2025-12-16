Deutschland: Konjunktur bleibt zäh: Marktbericht für den 16. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt geht ohne klare Richtung in den Dienstag. Die großen Indizes bewegen sich weiter nahe ihrer Jahreshöchststände, doch der Schwung lässt nach. Heute liefern die Einkaufsmanagerindizes für Dezember sowie die ZEW-Umfrage neue Hinweise zur Stimmung in Wirtschaft und Finanzmärkten. Erwartet wird keine Trendwende, sondern eine Bestätigung des bekannten Bildes: schwache Industrie, stabilere Dienstleister. Gerade in diesem Umfeld rücken Nebenwerte mit konkreten Nachrichten stärker in den Fokus. Investoren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.