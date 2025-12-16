VANCOUVER, BC, den 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Rush Gold Corp. ("Rush" oder das "Unternehmen") (CSE: RGN | FWB: B6H) freut sich, den Abschluss der geologischen Erkundung der Phase 1 und der Erfassung von WorldView-3 (WV-3)-Satellitenbildern zur Alteration auf seinen Grundstücken Legal Tender und Skylight bekannt zu geben. Die Grundstücke Legal Tender und Skylight liegen drei (3) Kilometer voneinander entfernt und befinden sich beide rund 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada) im Royston Hills Republic Mining District im Nye County.

Die geologische Erkundung des Unternehmens im Winter 2025 im Gebiet Royston Hills hatte das Ziel, bekannte Gold- und Silberanzeichen in Gesteinen weiterzuverfolgen sowie hyperspektrale Satellitenanomalien vor Ort zu überprüfen,

Im Rahmen dieser Arbeiten wurden 124 Oberflächen-Gesteinsproben (Grab Samples) entnommen. Die Proben wurden zur Analyse an ALS Global ("ALS") in Vancouver, Kanada, übergeben. Dort erfolgen Goldanalysen mittels Feuerprobe, multielementare geochemische Untersuchungen sowie TerraSpec-Analysen. ALS ist ein unabhängiges, nach ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiertes geoanalytisches Labor. Die Untersuchungsergebnisse werden Anfang des neuen Jahres erwartet.

Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen, dass es von seinen Satellitenanbieter Vantor und PhotoSat die Mitteilung erhalten hat, dass am 3. Dezember 2025 eine erfolgreiche wolkenfreie Bildaufnahme stattgefunden hat. Die vollständigen Ergebnisse der Kartierung der alterierten Mineralien im Untersuchungsgebiet werden in den kommenden Tagen erwartet.

Bild 1: Erkundungsteams an den historischen Abraumhalden der Black Butte Mine auf dem Grundstück Legal Tender am 25. November 2025

Bild 2: Gestreifte epithermale Quarzadern aus der historischen Hyland-Mine auf der Legal Tender Liegenschaft am 25. November 2025

"Das Unternehmen freut sich, seine erste Bodenprobenentnahme auf den Projekten Legal Tender und Skylight in Nevada erfolgreich abgeschlossen zu haben. Im neuen Jahr werden wir sowohl die Analyseergebnisse der Gesteinsproben als auch die Resultate der satellitengestützten Kartierung von Alterationsmineralen prüfen. Die Kombination aus geochemischen Oberflächenuntersuchungen und Satellitendaten soll dabei helfen, potenzielle Bohrziele auf beiden Projekten zu identifizieren", sagt Anthony Zelen, CEO von Rush Gold.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Geschäftsführer und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, Alberta, der als Director von Rush Gold und als "qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects fungiert. Herr Raffle hat die Daten überprüft, einschließlich einer Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testmethoden, die den hierin offengelegten Daten, Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Über Rush Gold Corp.

Rush Gold ist ein kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Goldgrundstücks Skylight im Republic Mining District, Nye County, Nevada, in den USA konzentriert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Zelen, Director und Chief Executive Officer

T: +1 (778) 388 5258

E: investors@rushgoldcorp.com

https://rushgoldcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen über den Zeitpunkt und die Art der erwarteten Untersuchungsergebnisse und Satellitenkartierungsergebnisse sowie das Potenzial zur Identifizierung von Bohrzielen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen Ergebnissen abweichen. Eine Vielzahl von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von den zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

