Der Renault Twingo E-Tech Electric ist im Rahmen von Renaults Vorbestellerprogramm "R-Pass" ab heute in einigen Ländern in der Ausstattungslinie "Techno" bestellbar. Der Basispreis für diese Version liegt bei 21.090 Euro (vor staatlichen Zuschüssen). Zu diesem Preis ist der Twingo E-Tech Electric "Techno" in Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden ab dem 16. Dezember für "R-Pass"-Kunden verfügbar. Am 8. Januar 2026 ...

