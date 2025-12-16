Flexiblere Regeln für Verbrenner: Ein Befreiungsschlag für VW, BMW & Co



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Laut einem Bericht des Handelsblatts könnte die EU kurz davor stehen, das geplante vollständige Aus für Verbrenner-Autos ab 2035 aufzuweichen. Demnach plant die EU, die Neuzulassung von Verbrennern auch über dieses Datum hinaus zu erlauben, allerdings geknüpft an strenge Bedingungen.



Das Ziel der 100-prozentigen Emissionsreduktion soll auch weiterhin bestehen bleiben. Erreicht werden soll dieses Vorhaben durch einen Kompensationsmechanismus für ausgestoßenes CO2 nach 2035. Zudem könnte die Zulassung für Plug-in-Hybride ebenfalls über 2035 hinaus ermöglicht werden.



Alle Beteiligten betonen, dass die Verhandlungen derzeit noch laufen und das finale Ergebnis noch nicht feststeht. Ein formeller Vorschlag der Kommission wird für Dienstag erwartet. Die Zustimmung sowohl des EU-Parlaments als auch der Mitgliedstaaten steht noch aus.



Es wird sich mit der Zeit zeigen, ob die europäischen Automobilhersteller die eingeleitete Trendwende fortsetzen können.























Die HSBC-Marktbeobachtung ist online!



Die Börsen zeigen sich weiterhin stabil, obwohl in den USA ein drohender Shutdown für Unsicherheit sorgt. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz zum "neuen Gold" und steht im Mittelpunkt der aktuellen Marktdynamik. Die KI-Rally ist auch ein zentrales Thema unserer jüngsten Marktbeobachtung. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen kompakte Analysen und die wichtigsten Trends. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Winter!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









