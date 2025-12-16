Mit Pfizer haben Anleger in diesem Jahr wenig Freude, auch wenn die Papiere des US-Pharmakonzerns in den letzten Monaten wieder etwas angezogen haben. An der US-Börse sorgte der verhaltene Ausblick 2026 zunächst für einen weiteren Dämpfer. Beim bereinigten Gewinn je Aktie hatte sich der Markt mehr erwartet. Börsianern missfiel, dass Pfizer für das Geschäftsjahr 2026 nur mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,80 und 3,00 Dollar rechnet. Analysten hatten 3,05 Dollar erwartet. Auch die Umsatzprognose ...

