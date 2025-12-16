Sitetracker, der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen für Asset Lifecycle Management, gab bekannt, dass Enersense, ein führender Lifecycle-Partner für Kunden in den Bereichen Energieübertragung und -erzeugung, industrielle Energiewende sowie Telekommunikation in Finnland und im Baltikum, sich für Sitetracker entschieden hat, um seine Abläufe zu digitalisieren und zu skalieren. Durch die Implementierung konnte Enersense Altsysteme ersetzen, Arbeitsabläufe standardisieren und seine Fähigkeiten zur Bereitstellung von Dienstleistungen mit kurzen Vorlaufzeiten und hoher Prozessgenauigkeit unter Beweis stellen. Die erste Phase der Implementierung unterstützt bereits Finnlands Initiativen für 5G und den raschen Ausbau von Glasfasernetzen bis in die Haushalte (FTTH).

Vor der Einführung von Sitetracker nutzte Enersense Tabellenkalkulation und E-Mails, um die Projektdurchführung zu verwalten, was zu einer eingeschränkten Transparenz hinsichtlich der Projekt-Zwischenziele, der Ressourcenverfolgung und der Leistung vor Ort führte. Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G und FTTH führten diese manuellen Vorgänge zu operativen Engpässen, verlangsamten die Rechnungsstellung und behinderten die Kommunikation mit Kunden und Auftragnehmern.

Durch die Implementierung von Sitetracker profitiert Enersense nun von folgenden Vorteilen:

Genaue Prognosen und Projekttransparenz , Verbesserung der internen Zusammenarbeit sowie der Kommunikation mit Kunden und Beschleunigung der Rollout-Zeitpläne.





, Verbesserung der internen Zusammenarbeit sowie der Kommunikation mit Kunden und Beschleunigung der Rollout-Zeitpläne. Automatisierte Produktionsverfolgung und Rechnungsstellung , um Streitigkeiten zu reduzieren und eine schnellere Realisierung des Umsatzes zu gewährleisten.





, um Streitigkeiten zu reduzieren und eine schnellere Realisierung des Umsatzes zu gewährleisten. Ein einheitliches Aufzeichnungssystem , das die Teams aus den Bereichen Technik, Außendienst und Subunternehmen miteinander verbindet, um eine bessere Zusammenarbeit und datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen.





, das die Teams aus den Bereichen Technik, Außendienst und Subunternehmen miteinander verbindet, um eine bessere Zusammenarbeit und datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen. Skalierbares Betriebsmanagement, mit dem Enersense die steigende Nachfrage nach 5G und Glasfaser bedienen kann und sich zugleich auf zukünftige KI-gestützte Arbeitsabläufe vorbereitet.

"Sitetracker bietet uns die Transparenz und Flexibilität, die wir benötigen, um komplexe Netzwerkinstallationen effizient zu verwalten", so Miika Erola, stellvertretender Geschäftsführer bei Enersense Connectivity. "Mit einer einzigen Plattform für Projekt- und Felddaten können wir sicherstellen, dass unsere Teams aufeinander abgestimmt sind, die Kunden informiert sind und die Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung erzielen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Ziele Finnlands in Bezug auf Digitalisierung und Energiewende.

Die weitreichende digitale Transformation von Enersense zielt darauf ab, die Effizienz und Transparenz aller Betriebsabläufe zu steigern. Die Skalierbarkeit und die Integrationsfähigkeit von Sitetracker helfen dem Unternehmen, seine IT-Systeme zu optimieren, redundante Tools abzubauen und die Leistung zu steigern.

"Enersense ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie zukunftsorientierte Unternehmen die Bereitstellung von Infrastrukturen modernisieren, um die Energiewende und digitale Transformation zu beschleunigen", sagte Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. "Mit der Umstellung auf eine zentralisierte, intelligente Plattform setzt Enersense neue Maßstäbe für operative Exzellenz in den Bereichen Telekommunikations- und Energie-Konnektivität."

Über Sitetracker

Sitetracker ermöglicht Eigentümern, Betreibern, Auftragnehmern und anderen Interessengruppen die Rationalisierung und Optimierung des gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastrukturen. Als weltweit führende Komplettplattform für das Asset Lifecycle Management unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione und TEP bei der effizienten Planung, dem Aufbau, dem Betrieb und der Wartung von Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen. Sitetracker sorgt für operative Exzellenz und schafft vollständige Transparenz in Branchen wie digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, EV-Laden, Versorgungsunternehmen und Immobilien, indem es sichere, effiziente Teams fördert, gesunde Projekte gewährleistet und Unternehmen in die Lage versetzt, Größe, Wachstum und Komplexität zu bewältigen. Sitetracker genießt das Vertrauen von Hunderten von Branchenführern und fördert eine vernetzte und nachhaltige Zukunft auf der ganzen Welt. Verwalten Sie das Wesentliche mit Sitetracker.

Fordern Sie für weitere Informationen eine Demo an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251216038611/de/

Contacts:

Medienkontakt

Kathleen Ojo

Sitetracker

press@sitetracker.com