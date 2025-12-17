Unfassbare Volatilität zum Jahresende. Wen wundert's - das abgelaufene Börsenjahr geht als eines der besten DAX- und NASDAQ-Jahre in die Börsengeschichte ein. Und das bei schrumpfendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation. Aber erfahrene Investoren wissen es bereits: Inflation beflügelt Aktienkurse und was noch besser antreibt, ist Rüstung. Krieg ist schrecklich, füllt aber die Kassen der Finanziers, ganz vorne dabei ist dabei immer die USA. Nach außen verkauft sich Donald Trump gerne als Friedensbringer, aber noch immer sind die USA der weltweit größte Produzent von Angriffs- und Verteidigungs-Technik. Die Geschäfte florieren, auch die NATO ist einer der größten Kunden und der Bedarf geht in die Billionen. Ob das Jahr 2026 genauso weiterlaufen wird wie gehabt, wird zwar angezweifelt, aber Kriege ermöglichen zumindest weiterhin das Gelddrucken auf Hyperniveau. Dadurch dreht sich das gigantische Schulden-Schwungrad immer schneller - so funktionieren die FIAT-Geldsysteme seit Jahrtausenden! Wo liegen Chancen für risikobewusste Anleger?

Den vollständigen Artikel lesen ...