© Foto: X/Tesla

Teslas Aktie wird von autonomen Zukunftsvisionen beflügelt, obwohl Absatzprobleme und anhaltender Wettbewerbsdruck das Kerngeschäft weiter ausbremsen.Was für Tesla-Investoren zu Jahresbeginn wie ein Albtraum begann, hat sich binnen weniger Monate in eine Rallye verwandelt. Nach einem Kurssturz von 36 Prozent im ersten Quartal - dem schlechtesten Jahresauftakt seit 2022 - hat die Aktie des US-Elektroautobauers nicht nur alle Verluste wettgemacht, sondern ein neues Rekordniveau erreicht. Am Dienstag schloss die Tesla-Aktie bei 489,88 US-Dollar und damit so hoch wie nie zuvor. Das entspricht einem Tagesplus von 3,1 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Aktie inzwischen rund 21 Prozent im Plus. …