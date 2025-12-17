Nach einem desaströsen Jahresauftakt, der die Tesla-Aktie zeitweise auf fast 214 Dollar abrutschen ließ, hat sich das Blatt aller Widrigkeiten zum Trotz beeindruckend gewendet. Das Papier notiert inzwischen so hoch wie nie zuvor und schloss bei 489,88 Dollar - ein Plus von über drei Prozent am Dienstag. Seit Jahresbeginn steht damit ein Gewinn von 21 Prozent zu Buche.Das bisherige Rekordhoch wurde bei 488,54 Dollar Ende vergangenen Jahres markiert. Nun - nahezu ein Jahr später - gelang der Sprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...