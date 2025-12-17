Die Allianz hat die Nachfolge im wichtigen Maklervertrieb geregelt. An der Börse zählt jetzt aber vor allem die Charttechnik: Die Aktie hat den Bruch des Mehrjahreshochs bestätigt, die Chartampeln stehen auf Grün. Nächstes Ziel: das Uralt-Rekordhoch bei 402,66 Euro. Das eröffnet auch für Trader eine attraktive Chance.Die Allianz hat die Nachfolge im Vorstand des Maklervertriebs festgezurrt: Nicole Weyerstall übernimmt das Ressort zum 1. Januar 2026. Sie folgt auf Rolf Wiswesser, dessen Aufgaben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.