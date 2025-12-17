Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
17.12.25 | 16:27
416,10 Euro
-0,19 % -0,80
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
416,25416,4016:28
416,20416,4516:28
Markus Weingran
17.12.2025 15:27 Uhr
253 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Krypto-Ausblick 2026: Tesla auf Allzeithoch, IonQ eine 100 Prozent Chance und DHL

Jefferies hat sich Quanten.Aktien zur Brust genommen - D-Wave, IonQ und Rigetti. Das Ergebnis: 2 Aktien aus diesem Trio sind etwas für das Depot und ein Papier ist nur eine "Halteposition".Thema das Tages: Crasht der Bitcoin 2026 weiter - Interview mit Alex Mayer Steht der Kryptomarkt vor seinem bisher entscheidendsten Wendepunkt? Der Ausblick auf das Jahr 2026 verspricht eine spannende Dynamik, da die langfristigen Effekte des letzten Halvings auf eine zunehmende institutionelle Akzeptanz durch Spot-ETFs und eine sich wandelnde globale Geldpolitik treffen. Während Experten darüber debattieren, ob wir den Beginn eines neuen Superzyklus oder eine Phase der Konsolidierung erleben, könnten …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.