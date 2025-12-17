Am heutigen Mittwoch stiegen die Aktien von thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001) um 6,52 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 8,49 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 8,85 Euro erreicht wurde. Bemerkenswert ist, das auf dem zweiten Platz mit Heidelberger Druck ein weiterer Express-Service-Tipp zu finden ist und an vierter Stelle rangiert mit PVA TePla eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
