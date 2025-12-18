Platzt die KI-Blase oder platzt sie nicht? Die Zahlen von NVIDIA haben Anleger in der vergangenen Woche zunächst beruhigt und dann doch Gewinnmitnahmen ausgelöst. Auch die Titel von Palantir und Meta sind stark von KI-Fantasie getrieben. Zugleich schießen die Kosten für KI-Entwicklung und die zugehörige Infrastruktur in die Höhe. Manche Beobachter sehen bereits eine Blase, weil große Tech-Konzerne nicht müde werden, immer neue Milliardenbeträge in KI-Lösungen von morgen zu investieren. Die Frage ist: Wie lange geht das gut? Und gibt es womöglich einen Sektor, der klammheimlich profitieren kann?

Den vollständigen Artikel lesen ...