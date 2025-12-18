Lithium-Aktien | Micron bärenstark, Oracle zieht KI-Werte weiter runter & Rheinmetall
|12:06
|Barclays raises Micron stock price target to $275 on strong memory pricing
|11:58
|Barclays hebt Kursziel für Micron auf 275 US-Dollar an - Starke Speicherpreise als Treiber
|11:54
|Nasdaq leads futures on Micron jump with CPI ahead
|11:54
11:54
Lithium-Aktien | Micron bärenstark, Oracle zieht KI-Werte weiter runter & Rheinmetall
|11:51
11:51
MetaX-China Tech geht an die Börse! | Tesla | MetaX | Micron Technology | HUT8 | Bitcoin
|In den USA hat Donald Trump in einer kurzen Rede erneut das bekannte Narrativ gesetzt: Inflation im Griff, Löhne rauf, Wirtschaft robust - plus das Versprechen eines kommenden Booms und starker Märkte....
► Artikel lesen
|11:54
11:54
Lithium-Aktien | Micron bärenstark, Oracle zieht KI-Werte weiter runter & Rheinmetall
|11:54
|Jefferies sees strong data center demand as Oracle reports 133% QoQ lease growth
|11:46
|Jefferies: Starke Nachfrage nach Rechenzentren beflügelt Sektor - Oracle meldet 133 % Leasing-Wachstum
|11:10
|Oracle-Aktie: Jetzt in den Prügelknaben investieren?
|Die Oracle-Aktie war in den letzten Wochen der größte Prügelknabe unter allen Big Tech-Konzernen. Innerhalb von drei Monaten hat der Kurs des Datenbank-Cloud-Anbieters um über -40% nachgegeben. Auch...
► Artikel lesen
|10:30
10:30
'Oracle-Aktie überrascht Experten: Profis warnen vor kritischer Phase - JETZT LESEN!
|12:02
|RHEINMETALL AG: Jetzt kippt die Ruhe - Bewegung steht an!
|11:54
11:54
Lithium-Aktien | Micron bärenstark, Oracle zieht KI-Werte weiter runter & Rheinmetall
|11:49
|Brisanter Fund: Bauteile von Rheinmetall-Tochter in russischen Drohnen entdeckt
|11:43
|Aktien Frankfurt: Kein Aufbäumen im Dax - Weihnachtsrally bleibt weiter aus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Rückkehr über 24.000 Punkte tut sich der Dax am Donnerstag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor Inflationsdaten aus den USA schwer. Gegen...
► Artikel lesen
|11:42
|BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen....
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|MICRON TECHNOLOGY INC
|214,15
|+11,41 %
|ORACLE CORPORATION
|154,08
|+1,37 %
|RHEINMETALL AG
|1.521,50
|-0,36 %