Wird Puma zu einem Preis von 27,50 EUR je Aktie übernommen? Dies hält die DZ Bank für möglich. In Frage kommt aus Sicht der Analysten ein chinesischer Konzern. Aus eigener Kraft scheint die Sportartikelikone derzeit keine Kursfantasie entfachen zu können. Dagegen hat Power Metallic Mines im laufenden Jahr überzeugende Fortschritte gemacht und das Unternehmen auf ein neues Level gehoben. Die Aktie spiegelt dies nicht wider. Analysten sehen 200 % Kurspotenzial. Der Kurs von D-Wave Quantum macht derzeit Pause. Neue Fantasie könnten mögliche Regierungsaufträge bringen. Um diese an Land zu ziehen, gründet der Quantum-Spezialist eine eigene Geschäftseinheit.

