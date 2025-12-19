Nach der Erholung vom Vortag dürfte es für den Dax am Freitag wieder etwas bergab gehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-DAX ein Minus von 0,15 Prozent auf 24.164 Punkte. Die Wochenbilanz des DAX wäre damit noch knapp negativ. Seit Jahresanfang hat der DAX allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird am Freitag 0,2 Prozent schwächer erwartet. Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn ...

