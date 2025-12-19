Berlin - Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat das Billionen-Vergütungspaket von Tesla-Chef Elon Musk scharf kritisiert.



"Das ist ärgerlich und skandalös", sagte er dem "Handelsblatt". Er räumte ein, dass Musk in Brandenburg, das auch zu seinem Bistum gehört, Tausende Arbeitsplätze geschaffen habe. "Aber ein Vergütungspaket von einer Billion Dollar - selbst mit Bedingungen - ist eine Provokation für Menschen, die kaum über die Runden kommen. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf", sagte Koch.



In diesem Zusammenhang sagte er, dass Managergehälter das unternehmerische Risiko widerspiegeln sollten. "Früher lag das beim Vier- bis Sechsfache des Durchschnittslohns, heute ist es oft das Vierzigfache. Damit kann ich leben, wenn die Leistung stimmt."





© 2025 dts Nachrichtenagentur