elumeo SE wird auch in Q4/2025 planmäßig von positiven Effekten des laufenden Kosten- und Effizienzprogramms getragen Rohertrag liegt mit -8% in Q4-to-date YoY dank gutem Weihnachtsgeschäft über dem im Restrukturierungsplan prognostizierten Wert für das Gesamtjahr von -14%

Auch der Umsatz liegt mit -11% in Q4-to-date YoY über dem Planwert von -14%

Wachstumsprogramm juwelo100 wird weiter vorangetrieben; durch KI gestützte Effizienzsteigerung erhöht Umsatz pro Mitarbeiter um fast 50%

Internationale Sendefenster mit Wachstum gegenüber Vorjahresquartal und Vorquartal trotz restrukturierungsbedingtem Wegfall von Produkten unter EUR 50 - neues TV-Format für 2026 geplant Berlin, 19.12.2025 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, profitiert wie erwartet auch im laufenden vierten Quartal 2025 von den positiven Effekten des am 1. April 2025 gestarteten Kosten- und Effizienzprogramms. Insbesondere nach einem erfolgreichen Black Friday und dank eines bisher guten Weihnachtsgeschäfts haben sich wesentliche Kennzahlen des Unternehmens im aktuellen Quartal weiter erholt. So liegt die Entwicklung des Rohertrags mit -8% YoY über dem im Restrukturierungsplan von März 2025 prognostizierten Wert für das Gesamtjahr von -14 % YoY. Auch der Umsatz liegt in Q4-to-date mit -11 % über dem im Restrukturierungsplan definierten Rückgang um 14 % YoY. Der Fokus auf höherpreisige Schmuckstücke zeigt weiterhin eine positive Wirkung. So konnte der durchschnittliche Umsatz pro verkauftem Schmuckstück in Q4-to-date bisher um 37 % auf EUR 101 gesteigert werden (Q4/2024: EUR 74). Die im April eingeleitete Restrukturierung wirkt ergänzend zu bereits im Jahr 2024 gestarteten Kostensenkungsprogrammen. Anlass für die zusätzlichen Maßnahmen waren gestiegene Einspeiseentgelte in bestimmten Kabelnetzen infolge des Wegfalls des so genannten Nebenkostenprivilegs bei Netzbetreibern. Zu den Kernpunkten der eingeleiteten Maßnahmen gehörten insbesondere die verstärkte Ausstrahlung von vollautomatisch erstellten Sendungen auf der Basis bereits produzierten Contents mittels KI-basierter Technologie sowie die Fokussierung des Produktangebots auf Schmuck im Preissegment über EUR 50. Als Folge dieser Schritte konnten die Personalkapazitäten der Juwelo Deutschland GmbH kurzfristig angepasst und annähernd 50 Vollzeitstellen abgebaut werden. Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: "Auf Basis unserer guten Entwicklung im laufenden Q4/2025 werden wir unser Wachstumsprogramm juwelo100 weiter vorantreiben. Sobald die Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen ist, sehen wir uns gut gerüstet, um wieder profitabel zu wachsen. Dem verstärkten Einsatz von KI wird dabei eine Schlüsselrolle zufallen, sie wird unseren eingeschlagenen Weg weiter beschleunigen." Ziel von juwelo100 ist es, die operative Performance zu steigern und im Kerngeschäft bis zum Jahr 2033 einen Umsatz von EUR 100 Mio. zu erreichen. Bereits jetzt hat sich infolge der verstärkten Implementierung von KI im Zuge der Restrukturierung die Effizienz bei elumeo deutlich verbessert. So wird sich der Umsatz pro Mitarbeiter (FTE) im laufenden Geschäftsjahr 2025 nach aktueller Prognose auf über TEUR 340k erhöhen (2024: TEUR 261; 2023: TEUR 230 / FTE). Die Erlöse der internationalen Sendefenster steigen nach aktueller Prognose im laufenden Quartal Q4/2025 um 12 % auf TEUR 226 (Q4/2024: TEUR 202). Auch gegenüber dem Vorquartal konnten sich die internationalen Sendefenster in Q4/2025 nach restrukturierungsbedingtem Rückgang in Q3/2025 wieder stabilisieren und weisen mit TEUR 226 einen leichten Aufwärtstrend auf (Q3/2025: TEUR 223). Für 2026 ist ein neues Format geplant, welches durch gezieltere Neukundenansprache die Umsatzentwicklung der internationalen Sendefenster weiter steigern soll. Zudem werden aktuell weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Conversion Rate bei Neukundenregistrierungen und Bestellannahmen der internationalen Sendefenster vorbereitet. Florian Spatz ergänzt: "Hierin sehen wir erhebliches Potenzial, da die Conversion Rate der internationalen Sendefenster derzeit noch deutlich unter der des deutschen Geschäfts liegt." Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibt unverändert. So rechnet die Gesellschaft auf Konzernebene für 2025 weiterhin mit einem Umsatzrückgang zwischen 10 % und 15 % sowie einer Rohertragsmarge zwischen 47 % und 49 %. Die zentrale Steuerungskennzahl des Unternehmens, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes EBITDA), wird zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 0,1 Mio. erwartet.

Über elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Unter dem Namen Juwelo werden TV-Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien betrieben. Als Treiber für profitables, effizientes Wachstum erweist sich die im Juli 2024 gestartete Internationalisierung 2.0 von Juwelo TV. Eine eigens entwickelte KI-basierte Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz in die jeweilige Landessprache und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs. Die Internationalen Sendefenster sind zentrale Säule des in 2024 eingeleiteten Wachstumsprogramms juwelo100. Ziel von juwelo100 ist es, die operative Performance des E-Commerce-Unternehmens nachhaltig zu steigern und im Kerngeschäft bis zum Jahr 2033 einen Umsatz von EUR 100 Mio. zu erreichen. Kontakt elumeo SE

