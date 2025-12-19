Die Aktien der Raiffeisen Bank International verzeichneten am Freitag einen deutlichen Kursanstieg und waren mit einem Tagesgewinn von 2,87 Prozent der Spitzenreiter im Austrian Traded Index (ATX). Trotz dieses starken Tagesergebnisses fällt die Wochenbilanz weniger überzeugend aus: Hier steht lediglich ein moderater Gewinn von 0,43 Prozent zu Buche.Im bisherigen Jahresverlauf zeigt sich allerdings ein deutlich positiver Trend. Anleger konnten sich ...

