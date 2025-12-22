Rheinmetall bleibt charttechnisch angeschlagen und bewegt sich in einer klaren Range. Entscheidend sind die Marken bei 1.474 und 1.663 EUR.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1.548,00
|1.549,00
|09:37
|1.548,50
|1.549,50
|09:37
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:25
|Dax startet mit Mini-Plus - Rheinmetall-Aktie Schlusslicht
|09:14
|RHEINMETALL AG: Kämpft sich leise vor - jetzt handeln?
|08:50
|Milliarden für Rheinmetall: Bundeswehr rüstet weiter auf
|Die Bundeswehr treibt ihre Modernisierung weiter voran und hat umfangreiche Rüstungsaufträge vergeben. Im Mittelpunkt steht eine Großbestellung über 200 Schützenpanzer vom Typ Puma. Das zuständige Beschaffungsamt...
|08:18
|Rheinmetall: Aufwärts oder abwärts bis Jahresende?
|07:50
|DAX kaum verändert, Gold mit Rekord: Rheinmetall, VW, Aumovio, TKMS, Zalando, Commerzbank ...
|Der DAX hat am Freitag leichte Zugewinne verzeichnen können. Ins Wochenende verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 24.288,40 Zählern. Der Start in die neue Woche dürfte kaum verändert...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|RHEINMETALL AG
|1.546,00
|-0,26 %