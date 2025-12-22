Kurz vor dem Jahreswechsel blickt Allianz Global Investors nach vorn. Der Ausblick für 2026 zeigt, welche Aktienmärkte im kommenden Jahr attraktive Chancen bieten - und wo Anleger besonders genau hinschauen sollten.Allianz Global Investors sieht Europa derzeit klar im Vorteil gegenüber den USA. Der wichtigste Grund sind geringere Konzentrationsrisiken. Während in den USA wenige Mega-Caps die großen Indizes dominieren, ist der europäische Aktienmarkt deutlich breiter aufgestellt. Das sorgt für mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär