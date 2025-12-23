Auf dem Nickelmarkt vollzieht sich derzeit eine Spaltung, die Anlegern eine klare Orientierungshilfe bietet: Während zahllose Projekte an niedrigen Erzgehalten, explodierenden Energiekosten oder politisch instabilen Standorten scheitern, kristallisiert sich eine kleine Gruppe von Gewinnern heraus. Die Erfolgsformel lautet: Hochgradige Sulfid-Vorkommen in Nordamerika. Unternehmen wie Talon Metals, das durch einen Lieferdeal mit Tesla bekannt wurde und Magna Mining im historischen Sudbury-Becken Kanadas haben bewiesen, dass diese geologische Konstellation der Schlüssel zur Profitabilität ist. In genau diese Fußstapfen tritt auch Power Metallic Mines. Mit seinem NISK-Projekt in Québec verfügt das Unternehmen über die geologischen Zutaten der beiden genannten Unternehmen, wird jedoch an der Börse mit einem deutlichen Abschlag gehandelt, der eher die Vergangenheit als das durch Bohrungen und dem Einstieg mehrerer Bergbau-Milliardäre bestätigte Potenzial widerspiegelt.Den vollständigen Artikel lesen ...
