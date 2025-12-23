Vevey - Für den neuen Nestlé-CEO Philip Navratil steht das Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns klar im Fokus. «Wachstum löst fast alle Probleme, die wir haben. Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil», sagte der seit Anfang September amtierende CEO in einem am Dienstag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Nestlé habe ein starkes Portfolio, mit dem das Unternehmen das angestrebte organisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab