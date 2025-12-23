The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2025
ISIN Name
CA60252Q1019 MINAURUM GOLD INC.
CA76658Q2062 RIGHT SEASON INV.CORP.
CA96810C1014 WILDBRAIN LTD VAR VTG
US52110H2094 LAZYDAYS HOLDINGS O.N.
US65339F1194 NEXTERA ENERGY UT 1/11/29
XS2025575114 SHIMAO GROUP HLDGS 19/26
