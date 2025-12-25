Antimony, Perpetua, American Tungsten & Antimony im Fokus: Kritische Mineralien und Lieferketten-Sicherung im US-Antimonmarkt

Anzeige / Werbung

Im Jahr 2025 steht der globale Antimonmarkt im Zentrum geopolitischer und sicherheitsbezogener Diskussionen. Antimon ist ein metallisches Element mit Anwendungen in Verteidigungsgütern, Batterien und Hochtechnologie. Unter anderem dient es zur Härtung von Legierungen für Munition und anderen militärischen Komponenten. Die Vereinigten Staaten importieren traditionell den Großteil ihres Bedarfs aus China und anderen Ländern, doch Exportbeschränkungen Pekings seit 2024 haben diese Versorgung stark beeinträchtigt und zu hohen Preisen sowie Versorgungsrisiken geführt.

Als Reaktion intensivieren staatliche Stellen Initiativen zur Sicherung und Entwicklung einer inländischen Lieferkette für kritische Mineralien. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit des US-Verteidigungsministeriums mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen zur Vorbereitung neuer Verarbeitungsanlagen für Antimon, um Abhängigkeiten zu verringern.

American Tungsten & Antimony fokussiert sich auf Antimon

American Tungsten & Antimony?(ASX: AT4 | OCTCQB: TMGLF), vormals Trigg Minerals, ist ein Rohstoffexplorer mit Fokus auf antimon- und wolframhaltige Projekte in den USA und Australien. Das Unternehmen verfolgt beispielsweise die Entwicklung des Antimony Canyon Project im US-Bundesstaat Utah, eines der größten nicht entwickelten Antimonvorkommen der USA. Das Projekt umfasst 49 unpatentierte Claims in einer bergbaufreundlichen Region und soll systematisch erkundet werden, um historische Daten zu validieren, die Mineralisierung vollständig zu erfassen und eine nach JORC-Standard geprüfte Ressource zu definieren.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an weiteren Projekten wie dem Central Idaho Antimony Project und dem Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada. Die Aktivitäten zielen auf eine spätere Versorgung sicherer, konfliktfreier Mineralien für westliche Märkte.

Antimony Corporation und Perpetua Resources im Branchenvergleich

In einem Markt, der von geopolitischen Risiken und staatlicher Förderung geprägt ist, operieren verschiedene börsennotierte Unternehmen mit antimonbezogenen Geschäften. Ein bekannter Wettbewerber im Bereich Antimonproduktion ist United States Antimony Corporation (NYSE: UAMY). Dieses Unternehmen verfügt über integrierte Bergbau-, Verarbeitungs- und Schmelzkapazitäten in den USA und Kanada und ist einer der wenigen bestehenden inländischen Produzenten von Antimonprodukten, darunter Metall und Oxide. Ein weiterer relevanter Wettbewerber ist Perpetua Resources (NASDAQ/TSX: PPTA), das mit seinem Stibnite Gold Project in Idaho das derzeit einzige bekannte größere Antimonvorkommen in den USA für künftige Inlandsproduktion vorantreibt. Perpetua steht zudem im Zusammenhang mit staatlichen Pilot- und Verarbeitungsinitiativen zur Stärkung der US-Lieferkette für kritische Mineralien. Diese Unternehmen unterscheiden sich in ihrer strategischen Ausrichtung: Während United States Antimony bereits über bestehende Produktionsanlagen verfügt, konzentriert sich Perpetua auf den Bau eines neuen, größeren Projekts, das erhebliche Produktionsanteile liefern soll. American Tungsten & Antimony? hingegen steht noch in der Explorations- und Ressourcenvalidierungsphase mit dem Ziel, zukünftige Versorgungsoptionen zu schaffen.

Die Versorgung mit Antimon gilt derzeit als strategische Herausforderung für die Vereinigten Staaten und andere westliche Volkswirtschaften. Unternehmen wie American Tungsten & Antimony? adressieren diese Herausforderung durch den Ausbau lokaler Projekte und die Vorbereitung auf eine verstärkte Nachfrage nach sicherer Mineralienproduktion. Im Vergleich zu etablierten Produzenten wie United States Antimony oder projektspezifischen Entwicklern wie Perpetua Resources befindet sich American Tungsten & Antimony? noch in der frühen Phase der Projektentwicklung, positioniert sich jedoch in einem wachstums- und sicherheitsrelevanten Marktsegment.

https://www.streetwisereports.com/article/2025/12/12/u-s-military-supply-chain-secures-domestic-antimony-breakthrough.html

