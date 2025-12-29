Drohnen, Robotik und Elektromobilität sind Megatrends. Milliarden an Kapital fließen in die Branchen. Daher zählten DroneShield und Standard Lithium zu den Überfliegern des Jahres. Doch nach 330 % bzw. 170 % Kursplus sind sie alles andere als günstig. Das Zeug zur Kursrakete 2026 hat NEO Battery Materials. Die Kanadier haben kostengünstigere, siliziumverstärkte Batterien entwickelt, die mehr speichern und schneller laden. Ganz wichtig: In 2026 beginnt die Kommerzialisierung in einer Fabrik in Südkorea. Aufträge sind vorhanden und seit kurz vor Weihnachten ist NEO Battery Teil des südkoreanischen Verteidigungsindustrie-Ökosystems.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ESG-Aktien.de