Uran biegt auf die Überholspur: TOP-Unternehmen mit fantastischer Wirtschaftlichkeit! Kommt jetzt die Neubewertung?

Immer mehr Staaten nehmen die Nuklearenergie in ihre Strategien auf. Parallel dazu finanzieren große Tech-Unternehmen den Ausbau der Kernenergie, um ihre energiehungrigen Rechenzentren mit CO2-armem Strom zu versorgen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

sprach man vor einigen Monaten noch von einer Renaissance der Kernenergie, ist diese Phase nun bereits in die nächste Stufe übergegangen. Denn mittlerweile hat die Atomenergie wieder eine zentrale Bedeutung in den Strategien von weltweit über 40 Staaten. Aktuell befinden sich mehr als 70 GW an neuen Reaktorkapazitäten im Bau, einer der höchsten Werte seit 30 Jahren. Getrieben durch diese Entwicklungen, werden die globalen Kernenergiekapazitäten bis zum Jahr 2035 um mindestens ein Drittel zunehmen1.

Die USA als weltweit größter Uran-Konsument haben jüngst ein strategisches Rahmenabkommen mit Saudi-Arabien unterzeichnet, um die Lieferketten unter anderem für Uran und kritische Mineralien gemeinsam noch stabiler und nachhaltiger zu gestalten. Davor hatten die Vereinigten Staaten Uran wieder in ihre "Critical Mineral List' aufgenommen, mit dem Ziel, die heimische U3O8-Produktion schnell steil nach oben zu fahren und eine inländische Lieferkette zu etablieren. Denn so enorm der Uran-Verbrauch der USA, so groß ist auch ihre Abhängigkeit von Importen.

Das alles platziert Uran immer prominenter im Zentrum der Aufmerksamkeit, sei es seitens der Politik wie auch von Investoren. Das gilt umso mehr als die Versorgung bestehender, reaktivierter und künftig ans Netz gehender Atomkraftwerke mit Uran gefährdet ist. Bis zum Jahr 2040 rechnen Experten mit einem kumulativen Defizit von etwa 680.000 Tonnen.

Quelle: https://www.globaluranium.com/market/

Umso mehr rücken Uranminen, Explorer und Entwickler vielversprechender Projekte in den Fokus. Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) sticht dabei besonders hervor.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) verfügt über das größte Uranprojektportfolio in den USA und hat, verglichen zu seinen Mitbewerbern, in den letzten beiden Jahren die meisten Bohrmeter zurückgelegt.

Quelle: Premier American Uranium

Zu dieser Führung gesellt sich Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) "Pole-Position' bei der Qualität. Denn seine Portfolio-Perlen "Cebolleta', "Cyclone' und "Kaycee' sitzen mit ihrer Lage in New Mexico respektive Wyoming in DEN Uran-Hotspots der Vereinigten Staaten, mit über 374 Millionen bzw. 230 Millionen Pfund produziertem U3O8 in den letzten Jahrzehnten.

Quelle: Premier American Uranium

"Cebolletas' grandiose Wirtschaftlichkeit!

Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie von "Cebolleta' hat Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) seiner Portfolio-Perle in New Mexico den ihr gebührenden Glanz verliehen. Über eine Lebensdauer von 13 Jahren soll die Mine der Bewertung zufolge insgesamt satte 18,1 Millionen Pfund U3O8 bzw. im Schnitt jährlich fette 1,4 Mio. Pfund U3O8 produzieren, mit einem Nettogegenwartswert (Diskontsatz von 8%) von 83,9 Mio. USD und bei einer internen Verzinsung von 17,7%, beides nach Steuern. Ein freier Cashflow von 287 Mio. USD und ein operativer Cashflow 496 Mio. USD über die 13-jährige "Laufzeit" der Mine betrachtet, sorgen für einen fetten Finanzfluss.

Die Produktionskosten von durchschnittlich schmalen 41,60 USD/Pfund über die gesamte Lebensdauer der Mine, werden durch sehr wettbewerbsfähige Kosten für die Haufenlaugung von 16,72 US-Dollar pro Short ton gestützt. Zudem sieht die vorgesehene Haufenlaugungsstrategie die Herstellung eines uranhaltigen Harzes vor, das für die "Off-Site'-Verarbeitung in zentralen "In-Situ-Recovery'-Anlagen im Inland geeignet ist. Das wiederum ermöglicht die Erschließung von "Cebolleta' ohne Abhängigkeit von herkömmlichen Mühlen und minimiert das Projektrisiko.

Wohlgemerkt spiegeln diese Zahlen nur das konservativen Basisszenario mit einem Preis von 90,- USD/Pfund U3O8 und einer Rückgewinnungsrate von 80% wider.

Quelle: Premier American Uranium

Geht man jedoch von realistischeren Rahmendaten aus - also einem Uranpreis von 125,- USD/Pfund und einer Rückgewinnungsrate von 90% - vervielfacht sich "Cebolletas' Nettogegenwartswert.

Mineralressourcen mit mächtigem Plus!

Zu den formidablen wirtschaftlichen Ergebnissen gesellt sich auch ein phänomenales Plus bei den Mineralressourcen. Dem Update der Schätzung zufolge stehen unterm Strich nun nämlich satte 20,3 Millionen Pfund U3O8 in der Kategorie "angezeigt'. Verglichen zu der Schätzung im technischen Bericht aus dem Jahr 2024, ist das eine Steigerung um großartige 9% bzw. um 1,7 Millionen Pfund U3O8.

Noch steiler ist der Anstieg der "abgeleiteten'-Mineralressourcen, die laut Aktualisierung nun bei 7,0 Millionen Pfund U3O8 liegen und damit um sage und schreibe 45% respektive um 2,2 Millionen Pfund nach oben geschossen sind.

Diese fantastische U3O8-Ausbeute unterstreicht ein weiteres Mal sehr beeindruckend "Cebolletas' Ausnahmepotenzial als eine der größten unerschlossenen Uranlagerstätten im Westen der USA.

Quelle: Premier American Uranium

Das gilt umso mehr als "Cebolleta' zusätzliches starkes Explorations- und Ressourcenerweiterungspotenzial in und unter sich trägt, mit einer offenen Mineralisierung im Trend und einer Vielzahl ungetesteter Gebiete mit bekannten mineralisierten, jedoch noch nicht umfassend getesteten Zonen.

"Cebolleta', ein potenzieller Eckpfeiler der US-Uranversorgung!

Für Colin Healey, CEO und Director von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P), stehen die erstklassigen Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie von "Cebolleta' für den Aufbruch in eine neue Zeit:

""Cebolleta', und das hat die Studie eindrucksvoll unterstrichen, hat die besten Voraussetzungen dafür, ein wichtiger Eckpfeiler unter den US-Uranprojekten zu werden. Dafür sprechen die lange Lebensdauer der Mine und die geringen Vorab- und Produktionskosten ebenso wie die immense Steigerung der Ressourcen und das enorme Explorations- und Expansionspotenzial. Vor allem aber besitzt "Cebolleta' sehr dynamische Wertsteigerungshebel, was sowohl den Uranpreis wie auch die weitere Verbesserung der metallurgischen Ausbeute mithilfe optimierter Prozesse betrifft. Diese Hebel werden wir nun systematisch evaluieren und im Sinne einer weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit betätigen."

Fazit:

Ohne Uran keine Weiterentwicklung der Kernenergie als einer der wichtigsten Pfeiler für die Versorgung einer energiehungrigen Welt mit CO2-armem Strom. Mit Blick auf das entstehende strukturelle Uran-Defizit gilt es daher, Investitionen in Uranminen und in Explorer und Entwickler vielversprechender Projekte in "Uran-freundlichen" Regionen wie den USA zu verstärken. Mit der Wiederaufnahme von Uran in die "Critical Mineral List' haben die Vereinigten Staaten eine strategische Entscheidung getroffen, von der dortige Uranunternehmen sowohl finanziell wie auch in Sachen beschleunigte Genehmigungsverfahren profitieren. Geschwindigkeit und Geld sind also genau jene Weichen, die den Weg von Ausnahme-Assets wie Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) "Cebolleta' hin zu einer möglichen Produktion ebnen können.

Neben "Cebolleta' verfügt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) mit "Cyclone' und "Kaycee' über weitere Portfolioprojekte, die über großes Explorations- und Entwicklungspotenzial Verfügen und dank ihrer direkten "Verbindung" zu einem perspektivisch weiter steigenden Uranpreises über einen kräftigen Wertsteigerungshebel verfügen, der mit jedem Bohrerfolg stärker wird.

Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) Fokus auf die kurzfristige und entschlossene Entwicklung ehemals produzierender Projekte in den Uran-"Hotspots' der Vereinigten Staaten erhält dabei starken regulatorischen und politischen Rückenwind. Denn die USA setzen mächtige Mittel ein, um ihren Uranverbrauch schrittweise durch eine inländische Produktion zu decken.

Jetzt einzusteigen heißt, den Hebel der nächsten Etappen von Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) Erfolgsgeschichte in vollem Umfang mitzunehmen. Denn mit immer mehr Investoren, die das Potenzial von diesem TOP-Unternehmen erkennen, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer massiven Neubewertung zu.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

