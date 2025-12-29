2025 war ein starkes Jahr für Allianz-Anleger. Vor allem mit der operativen Entwicklung konnte der Versicherungsriese glänzen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das neue Börsenjahr. 2026 stehen für Aktionäre mehrere wichtige Termine an, die sie unbedingt im Blick behalten sollten.Der Allianz-Konzern veröffentlicht am 26. Februar 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 inklusive Financial Supplement und telefonischer Analystenkonferenz in München. Erwartet wird traditionell neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
