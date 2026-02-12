hier

Die Analysten der Privatbank Berenberg haben für die Allianz-Aktie ihr Kursziel von 459 € und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die Plattform von ChatGPT als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, hieß es in der gestern veröffentlichten Analystenstudie. Aus Sicht von Berenberg sind die negativen Kursreaktionen in der Branche übertrieben. So können bei den etablierten Versicherer die Kosten- und Effizienzvorteile der KI das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren. Nach dem Anfang Februar erreichten Zwischenhoch bei knapp 389 € hat sich bei die Allianz-Aktie eine kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Die nächste Unterstützung liegt bei jetzt 361,90 €.