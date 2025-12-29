Unterföhring (ots) -29. Dezember 2025. SAT.1 wächst. Joyn wächst. ProSieben MAXX wächst. Sixx wächst. SAT.1 GOLD wächst. Kabel Eins Doku wächst. ProSieben wächst. Folgerichtig: Gemeinsam wachsen die linearen Sender der ProSiebenSat.1 Media SE im Jahr 2025 in den beiden für die Vermarktung relevantesten Zielgruppen: Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern legt die Gruppe um +0,7 Prozentpunkte zu. Bei den jungen Zuschauern wächst die Senderfamilie sogar um +0,8 Prozentpunkte. Zum Vergleich: Die Sender der RTL-Gruppe geben in der wichtigen, breiten Zielgruppe (Zuschauer 14 bis 59 Jahre) -0,5 Prozentpunkte ab.Henrik Pabst, verantwortlich für alle Inhalte der ProSiebenSat.1-Gruppe: "2025 ist ein sehr gutes Jahr für uns. Unsere linearen Sender legen in den Zielgruppen zu, die für die Vermarktung relevant sind. Die komplementäre Aufstellung unserer Sender zahlt sich da sehr aus. Dazu hat sich die Reichweite unserer Streamingplattform Joyn dank des guten Zusammenspiels mit unseren linearen Sendern und den Content Partnerschaften nahezu verdoppelt. Im November hatten wir erstmals mehr als 12 Millionen Nutzer."Sein Blick ins Jahr 2026: "Inhaltlich sind wir dank vieler langfristiger Verträge mit unseren wichtigen Künstlerinnen und Künstlern und vieler kluger Lizenz-Deals gut aufgestellt. Trotzdem wissen wir aus Erfahrung, dass die anstehenden großen Sportveranstaltungen unsere Reichweite temporär unter Druck setzen werden."Joyn: Wachstum überall. Mehr Reichweite. Mehr Verweildauer.In bestechender Form: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn wächst 2025 souverän bei Nettoreichweite und Watchtime. Gerade zum Ende des Jahres setzt Joyn zum Endspurt an und holt im Oktober mit 11,4 und im November mit 12,4 Millionen Zuschauer:innen die besten Nettoreichweiten seiner Geschichte. Auch bei der Watchtime lautet das Joyn-Motto: Erfolg auf ganzer Linie. Im Vorjahresvergleich wächst der Superstreamer bei der Gesamtnutzung 2025 um sehr starke 37 Prozent. Die On-Demand-Nutzung wächst sogar um 57 Prozent, die Nutzung des Live-TV um 15 Prozent. Damit erreicht der Streamer eines seiner wichtigsten Ziele: Joyn hat insgesamt mehr Nutzer:innen, die deutlich mehr Zeit auf der Plattform verbringen. Sie ließen sich 2025 insbesondere von Erfolgsgaranten wie den ProSieben-Showgiganten "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" und "Wer stiehlt mir die Show?", dem NCIS-Franchise und der SAT.1-"Landarztpraxis", aber auch von den außergewöhnlich erfolgreichen Neustarts wie den Reality-Durchstartern "The Power" und "Villa der Versuchung" unterhalten.SAT.1: Wachstum dank starker Prime TimeDer Sender mit dem bunten Ball macht den Zuschauern 2025 richtig Spaß. SAT.1 verbucht in der Prime Time, der wichtigsten Zeitschiene des Tages (20:15 bis 23:15 Uhr), ein sattes Plus von +0,6 Prozentpunkten in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Ein besonderer Coup gelingt SAT.1 mit Reality: Die brandneue Show "Villa der Versuchung" wird im Sommer zum Überraschungs-Hit. Mit dem Dreiklang aus "Promis unter Palmen", der "Villa der Versuchung" und "Promi Big Brother" empfiehlt sich der Sender als feste Adresse für Reality-Fans. Die Sport-Fans kommen beim "ran Fußball-Sommer XXL" voll auf ihre Kosten und treiben die Quoten der "FIFA Klub-WM" und der U21-EM in die Höhe. Nach langer Zeit kehrt im Herbst 2025 Deutsche Fiction zurück in die SAT.1-Prime-Time: "Der letzte Bulle" wird sofort wieder zum Publikumsliebling, "Frier und Fünfzig" ein schöner Überraschungserfolg. Verlässliche Erfolgsmarken wie "Das große Backen" mit seinen beiden Spin-offs, "The Taste", "Das 1 % Quiz" und "The Voice of Germany" runden die starke Prime Time ab. Am SAT.1-Vorabend im ersten Halbjahr überzeugt die dritte Staffel von "Die Landarztpraxis" als die bisher Quotenbeste.SAT.1 wächst 2025 um +0,1 Prozentpunkte und schließt das Jahr mit 5,7 Prozent Marktanteil ab. (Zuschauer 14 bis 59 Jahre). Bei den jüngeren Zuschauern (14 bis 49 Jahre) klettert SAT.1 sogar um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent Marktanteil.ProSieben: Wachstum dank ausgezeichneter Unterhaltung und Big BrandsProSieben ist zurück auf der Sieben. Der Entertainment-Sender verabschiedet das Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent in der Senderzielgruppe (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) - einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. ProSieben unterstreicht einmal mehr sein Versprechen: WE LOVE TO ENTERTAIN YOU. ProSieben zeigt ausgezeichnete Unterhaltung.Mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", "Wer stiehlt mir die Show?" und "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" erhalten gleich drei große ProSieben-Shows 2025 einen Deutschen Fernsehpreis. ProSieben erzeugt Buzz. Ganz Deutschland spricht 2025 über die Jubiläumsstaffel von GNTM. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zeigen, wie eine neue, innovative, erfolgreiche Liveshow aussehen kann. Mit "Ein sehr gutes Quiz" machen sie 2025 acht Menschen an acht verschiedenen Orten glücklich. ProSieben steht für große Brands.Sebastian Pufpaff zeigt 2025 mit "TV total" auf dem neuen Dienstags-Sendeplatz eindrucksvoll, wie sich eine große Traditionsmarke erfolgreich weiterentwickeln lässt. "The Masked Singer" zaubert Brigitte Nielsen unter der Maske hervor. GNTM lässt Girls und Boys glänzen. WSMDS und DudW rocken den Sonntag. JKvsP7 überzeugt am neuen Mittwoch. "Schlag den Star" feiert am Samstag Erfolge. TheVoice lässt Musik-Herzen träumen. ProSieben übernimmt Verantwortung. 2025 zeigt ProSieben die längste Prime-Time-Reportage-Strecke am Montag mit Filmen von Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.Kabel Eins: Stark dank Eigenproduktionen und True Crime"Morlock Motors". "Roadtrip Amerika". "Achtung Abzocke". Bei Kabel Eins glänzen 2025 weiterhin starke Eigenproduktions-Marken und "Die besten Filme aller Zeiten" in der Prime Time. Dazu überzeugt das neue "Home of True Crime" am Freitagabend linear im TV und jederzeit auf Joyn. Am Vorabend bauen Formate wie "Mein Lokal, Dein Lokal" mit den drei neuen Köchen und "Achtung Kontrolle" im zweiten Halbjahr stark auf und liefern Bestwerte. Kabel Eins erzielt in diesem Jahr gute 4,0 Prozent Marktanteil in seiner Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. 2026 geht es direkt Schlag auf Schlag weiter. Peter Giesel legt am 8. Januar mit "Achtung Abzocke aktuell" los.SAT.1 GOLD: Stärkstes Jahr seiner GeschichteSAT.1 GOLD feiert das stärkste Jahr seiner Geschichte. +0,5 Prozentpunkte wächst der Sender dank seiner starken Prime Time in seiner Senderzielgruppe (Frauen 40 bis 64 Jahre) auf 3,8 Prozent Marktanteil. Stark ist auch das Wachstum bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern: SAT.1 Gold wächst in dieser Zielgruppe um +0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent Marktanteil.ProSieben MAXX: Wachstum dank SportProSieben MAXX legt unter anderem dank seiner Sport-Events (WWE, Rugby, Fußball, Baller League) in seiner Senderzielgruppe (Männer 14 bis 49 Jahre) satte +0,4 Prozentpunkte zu und kommt auf starke 2,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern liegt der Sender bei 1,2 Prozent Marktanteil.Sixx: Wachstum dank US-KultserienUm +0,2 Prozentpunkte wächst Deutschlands wichtigster Frauensender dank seiner US-Kultserien auf 1,7 Prozent Marktanteil in seiner Senderzielgruppe (Frauen 14 bis 49 Jahre). Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern liegt der Sender bei 1,0 Prozent Marktanteil.Kabel Eins Doku: Wachstum dank optimierter WochenendprogrammierungKabel Eins Doku wächst in seiner Senderzielgruppe (Männer 40 bis 64 Jahre) dank optimierter Programmierung am Wochenende +0,2 Prozentpunkte und kommt auf satte 1,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern liegt der Sender mit 1,3 Prozent Marktanteil über Vorjahr.Mit diesen Highlights starten Joyn, SAT.1, ProSieben und Kabel Eins ins neue Jahr:1. Januar 2026 "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026", um 20:15 Uhr auf ProSieben1. Januar 2026 "Raus aus dem Teich" (Free-TV-Premiere), um 20:15 Uhr in SAT.11. Januar 2026 "Unsere kleine Farm", alle Staffeln auf Joyn2. Januar 2026 "Die besten Comedians Deutschlands", um 20:15 Uhr in SAT.13. Januar 2026 "Galileo Big Pictures: die Bilder des Jahres 2025", um 20:15 Uhr auf ProSieben4. Januar 2026 "Die Promi-Darts-WM" 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben5. Januar 2026 Start "Die Landarztpraxis" Staffel 4, um 19:00 Uhr in SAT.16. Januar 2026 Start neue Staffel "TV total", um 20:15 Uhr auf ProSieben8. Januar 2026 Start "Achtung Abzocke aktuell", um 20:15 Uhr bei Kabel Eins9. Januar 2026 Start "Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden", um 20:15 Uhr bei Kabel Eins9. Januar 2026 "ran Fußball: Bundesliga" 16. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, ab 19:50 Uhr live in SAT.110. Januar 2026 "TV total Turmspringen - Das Jubiläum", ab 20:15 Uhr live auf ProSieben10. Januar 2026 "Dr. House", alle Staffeln auf Joyn11. Januar 2026 Die 100. Ausgabe "Schlag den Star", ab 20:15 Uhr live auf ProSieben13. Januar 2026 Start "Navy CIS" Staffel 23, ab 20.15 Uhr und Start "Navy CIS: Origins" Staffel 2, ab 21:15 Uhr in SAT.116. Januar 2026 "Paul Panzer Live Programm 'MIDLIFE CRISIS... willkommen auf der dunklen Seite'", um 20:15 Uhr in SAT.113. Februar 2026 "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime.", 20:15 Uhr bei Kabel Eins26. Februar 2026 "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf 4 Rädern", 20:15 Uhr bei Kabel Eins26. Februar 2026 "German Cops - Einsatz in Amerika", 22:15 Uhr bei Kabel EinsIm Februar 2026 "Love Hunters", auf JoynWeitere Highlights im Frühjahr 2026:"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", um 20:15 Uhr auf ProSiebenPrime-Time-Reportage-Strecke mit neuen Filmen von Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke auf ProSieben"Das große Promibacken", um 20:15 Uhr in SAT.1"Promis unter Palmen", um 20:15 Uhr in SAT.1"The Voice Kids", um 20:15 Uhr in SAT.1"Hast Du Töne?", um 20:15 Uhr in SAT.1"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?", um 20:15 Uhr in SAT.1Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 29.12.2025; Joyn: internal Data. 