New York - Der chinesische Autobauer BYD wird im Jahr 2025 voraussichtlich so viele E-Autos verkauft haben wie kein anderes Unternehmen weltweit. Bisherige Verkaufsdaten deuten an, dass die Chinesen weit am bisherigen Marktführer Tesla vorbeigezogen sind. Bis Ende November hatte das Unternehmen aus Shenzhen 2,07 Millionen reine Elektrofahrzeuge abgesetzt, wie aus den Verkaufszahlen von BYD hervorgeht. Für das US-Unternehmen Tesla liegen bislang Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab