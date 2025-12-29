ZenaTech stärkt durch Vara 3D-Übernahme seine Position im Markt für Solardienstleistungen

Anzeige / Werbung

Mit der Übernahme des Vermessungs- und Kartierungsspezialisten Vara 3D steigt ZenaTech Inc. tief in den expandierenden Solarinfrastrukturmarkt ein. Das in Vancouver ansässige Technologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Drohnenlösungen und Drone-as-a-Service (DaaS) spezialisiert hat, baut damit sein Leistungsportfolio deutlich aus. Vara 3D ist im Großraum Salt Lake City ansässig und bereits fest in der Solarbranche Kaliforniens verankert. Die Integration des Unternehmens soll vor allem die drohnengestützte Standortplanung, Inspektion und Wartung von Solaranlagen beschleunigen.

Technologieschub für Inspektion und Wartung von Solaranlagen

"Der Abschluss der Übernahme von Vara 3D erweitert nicht nur unsere Dienstleistungskapazitäten, sondern beschleunigt auch den Eintritt in einen wachstumsstarken Markt mit beträchtlichem langfristigem Potenzial", betont Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Durch den Einsatz autonomer Drohnenflüge in Kombination mit hochauflösender Bildgebung und moderner Analytik lassen sich Inspektionen großflächiger Solarparks in Minuten statt Tagen durchführen. Für Betreiber bedeutet das nicht nur mehr Effizienz und Sicherheit, sondern auch gesteigerte Energieerträge. Mit Blick auf wachsende Solarparks und alternde Anlagen wächst der Bedarf an schnellen, datenbasierten und kosteneffizienten Lösungen rasant.

Starke Kundenbasis und strategische Erweiterung

Vara 3D bringt eine solide Kundenbasis in den Bereichen Gewerbe, Wohnbau und Solar mit. Neben klassischen Leistungen wie Landvermessung, 3D-Kartierung und Bauabsteckung liegt der Fokus des Unternehmens auf der Planung von Solaranlagen. Im nächsten Schritt will ZenaTech dieses Angebot um die Inspektion, Wartung und Reinigung von Solarmodulen per Drohne erweitern - ein Feld mit großem Automatisierungspotenzial.

Wachstumsmarkt mit Automatisierungspotenzial

Laut Marktforschungsinstitut Grand View Horizon wächst der nordamerikanische Markt für Solarenergiesysteme derzeit mit über 15 % jährlich. Trotzdem setzen viele Entwickler noch auf manuelle Methoden -ein Umstand, den ZenaTech mit automatisierten Drohnenlösungen gezielt adressiert. Der Einsatz von Drohnen verspricht präzisere Daten, niedrigere Kosten und schnellere Projektumsetzungen.

Skalierbares DaaS-Modell mit globaler Perspektive

ZenaTechs DaaS-Angebot richtet sich an Unternehmen und Behörden, die Inspektions-, Wartungs-, Reinigungs- oder auch landwirtschaftliche Dienste flexibel buchen möchten - ohne hohe Investitionskosten. Die Strategie: Übernahmen profitabler Dienstleister mit analogen Prozessen, die für moderne Drohnentechnologie aufgeschlossen sind. So entsteht ein globales Multi-Service-Netzwerk, das auf realen Kundenbeziehungen und bestehenden Umsätzen aufbaut.

Mit dem Schritt in den Solarsektor positioniert sich ZenaTech klar in einem zukunftsträchtigen Marktsegment - und öffnet Investoren den Zugang zu einem Unternehmen mit starker technologischer Basis und wachstumsorientierter Strategie.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

