Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag, dem zweitletzten Handelstag des Jahres, merhheitlich um die Nulllinie bewegt. Letztlich resultierte dank der starken Nestlé nur ein kleines Minus. Dass die US-Börsen mit Verlusten in die Sitzung gestartet sind, belastete den hiesigen Markt kaum. Das Jahreshoch des SMI bei 13'288 Punkten vom vergangenen Dienstag, als hierzulande zum letzten Mal gehandelt worden war, blieb damit vor dem Silvester ...Den vollständigen Artikel lesen ...
