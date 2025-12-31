© Foto: Jaap Arriens - NurPhotoDie SoftBank vollendet seine 40-Milliarden-US-Dollar-Investition in OpenAI. Der Tech-Konzern setzt alles auf KI, Rechenzentren und globale Infrastruktur - und wird zum Schwergewicht im Wettlauf um künstliche Intelligenz.Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group hat seine gewaltige Investitionszusage an OpenAI nun vollständig erfüllt. Wie Personen, die mit der Transaktion vertraut sind, CNBC berichteten, wurden die zugesagten rund 40 Milliarden US-Dollar nun vollständig bereitgestellt. Damit zählt SoftBank zu den größten Einzelinvestoren des KI-Vorreiters hinter ChatGPT. Die Finanzierung unterstreicht den eskalierenden Wettlauf um Rechenleistung und Infrastruktur. OpenAI hat sich dem …Den vollständigen Artikel lesen
