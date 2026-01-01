Die Biotechnologiebranche ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Innovationskraft und der oft fragilen finanziellen Lage vieler Unternehmen. Umso bemerkenswerter sind Fälle, in denen klinisch tätige Firmen sowohl ihre Forschungsrisiken systematisch reduziert als auch ihre Finanzierung über mehrere entscheidende Entwicklungsjahre abgesichert haben. Ein vielversprechender Fall ist Spyre Therapeutics. Zum Beginn des Jahres 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de