Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6) konnte am letzten Handelstag des Jahres 2025 als Tagesgewinner im SDAX überzeugen. Zuletzt wurde Verbio im Express-Service am 07. Dezember analysiert. Damals lautete das Fazit: "Neues Jahreshoch - Rally setzt sich fort!" Wie üblich erhielten die Abonnenten eine Stellungnahme zu dieser Entwicklung, die wir heute verkürzt wiedergeben wollen: Auch wenn die grundsätzliche Einschätzung für die Verbio-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS