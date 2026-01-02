Unterföhring (ots) -
2026 startet stark: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf feiern das neue Jahr und die Zuschauerinnen und Zuschauer feiern mit. "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" glänzt zur Prime Time am Donnerstagabend mit starken 10,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.
Joko & Klaas verlieren ihre erste Show des Jahres, die beiden müssen sich nun in die Dienste ihres Senders stellen: ProSieben bringt das Duo jetzt als Merchandise in die Hände der Fans. Seit Donnerstagabend sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als streng limitierte Plüschfiguren im Online-Shop unter pluesch.joyn.de erhältlich.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.01.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Kevin Körber
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187
email: kevin.koerber@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one
ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6188711
2026 startet stark: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf feiern das neue Jahr und die Zuschauerinnen und Zuschauer feiern mit. "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" glänzt zur Prime Time am Donnerstagabend mit starken 10,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.
Joko & Klaas verlieren ihre erste Show des Jahres, die beiden müssen sich nun in die Dienste ihres Senders stellen: ProSieben bringt das Duo jetzt als Merchandise in die Hände der Fans. Seit Donnerstagabend sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als streng limitierte Plüschfiguren im Online-Shop unter pluesch.joyn.de erhältlich.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.01.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Kevin Körber
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187
email: kevin.koerber@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one
ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6188711
© 2026 news aktuell