Vernier - Sanofi hat Markus Isenmann zum neuen Country Lead für die Schweiz und Österreich sowie zum Leiter der Sparte Specialty Care ernannt. In dieser Schlüsselposition verantwortet der erfahrene Pharma-Manager seit 1. Januar 2026 die strategische Entwicklung des «Alpine Clusters» und wird an den Standorten Rotkreuz und Wien tätig sein. Markus Isenmann bringt langjährige Führungserfahrung und profunde Marktkenntnisse in seine neue Rolle ein. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
