Besser als Gold und Silber: dieses kritische Metall gewinnt über 300% in drei Jahren und rückt American Tungsten & Antinomy in den Fokus

Der globale Rohstoffmarkt erlebt seit 2023 eine überraschende Verschiebung: Während Edelmetalle wie Gold und Silber weiter hohe Preise erzielen, stehen auch industrielle strategische Metalle im Rampenlicht. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Antimon, einem Metall mit vielfältigen industriellen Anwendungen. In den letzten drei Jahren sind die Antimonpreise um mehr als 300% gestiegen - ein Zuwachs, der die Preisentwicklung von Gold und Silber deutlich übertrifft.

Marktumfeld Antimon - Knappheit und geopolitische Regulierung

Antimon ist ein metallisches Element, das in Flammschutzmitteln, Batterien, Elektronik und militärischen Komponenten verwendet wird. Gleichzeitig ist das globale Angebot stark konzentriert. China, der bedeutendste Produzent, hat 2024 neue Ausfuhrgenehmigungen eingeführt, die faktisch die Exporte beschränken und das internationale Angebot weiter verknappen.

Im Vergleich dazu bewegen sich Gold und Silber zwar ebenfalls auf hohen Niveaus, ihre Preisentwicklung wird primär durch makroökonomische Faktoren getrieben. Laut aktuellen Rohstoffpreisen liegt der Goldpreis im Bereich von mehreren Tausend US-Dollar je Unze, Silber ebenfalls deutlich über historischen Durchschnittswerten - doch trotz signifikanter Zuwächse bleibt die prozentuale Dynamik hinter der von Antimon zurück.

Preisboom Antimon - über 300% in drei Jahren

Marktdaten aus Rohstoffindizes zeigen, dass die Antimonpreise in den USA zwischen 2021 und 2024 um über 300% gestiegen sind. Dieser außergewöhnliche Preisanstieg reflektiert die anhaltende Nachfrage nach kritischen Metallen in Verbindung mit strukturellen Angebotsengpässen.

Treiber dieser Entwicklung sind neben geopolitischen Exportrestriktionen vor allem:

Starke industrielle Nachfrage, u. a. für Flammschutz, Elektronik und Verteidigungskomponenten.

Anhaltende Angebotsknappheit, verstärkt durch Regulierung und Konzentration der Produktion.

Unternehmen im Fokus: American Tungsten & Antimony Ltd

American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A3E2LQ | ISIN: AU0000283506) ist ein exploratives Rohstoffunternehmen mit Schwerpunkt auf Antimon- und Wolframprojekten in den USA und Australien. Die Umbenennung des Unternehmens von Trigg Minerals zu American Tungsten & Antimony reflektiert eine klare strategische Ausrichtung auf kritische Mineralien und auf den US-Markt. Im Mittelpunkt steht das Antimony Canyon Project im US-Bundesstaat Utah. Dieses Vorkommen gilt als eines der größten bislang nicht nach modernen Standards entwickelten Antimonlagerstätten der Vereinigten Staaten. Ziel der laufenden Arbeiten ist die systematische Exploration, die Überprüfung historischer Daten und die Definition einer nach JORC-Standard ausgewiesenen Ressource.

Parallel dazu treibt das Unternehmen weitere Projekte voran, darunter:

Central Idaho Antimony Project - ein potenzielles antimonhaltiges Lagerstättenpotenzial im historischen Bergbausektor.

Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada - historisch bekannte Wolframvorkommen, die das Portfolio diversifizieren.

Aktuelle Unternehmensmeldungen zeigen, dass American Tungsten & Antimony aktiv Claims in Utah erweitert, neue mineralisierte Zonen entdeckt und Verträge zum Erwerb weiterer Antimon-Claims abgeschlossen hat. Diese Aktivitäten untermauern den Explorationsfortschritt in mehreren Zielgebieten. Darüber hinaus hat das Unternehmen Behörden- und Regierungsdialoge intensiviert, darunter Präsentationen zum Antimony Canyon Project vor staatlichen Gremien in Utah, um die Bedeutung eines sicheren antimonfreien Rohstoffangebots für die USA zu unterstreichen. American Tungsten & Antimony befindet sich derzeit klar in der Explorations- und Ressourcenvalidierungsphase. Eine eigene Verarbeitung oder Produktion ist noch nicht etabliert; die operative Ausrichtung liegt auf der Errichtung einer künftigen Rohstoffbasis für westliche Lieferketten.

Die Entwicklung bei Antimon zeigt, wie kritische Industriemetalle in Zeiten geopolitischer Spannungen und Angebotsverknappungen stärker als klassische Edelmetalle im Preis steigen können. Ein Anstieg von über 300% innerhalb von drei Jahren unterstreicht die Bedeutung von Antimon als strategisch wichtigem Rohstoff. Für Produzenten und Explorationsunternehmen wie American Tungsten & Antimony Ltd ergibt sich daraus ein Marktumfeld, in dem Rohstoffsicherheit, Projektfortschritt und die strategische Positionierung im Zentrum stehen.

