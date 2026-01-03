Starke Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie am Freitag, dem 02. Januar. Die Aktien des Stahl- und Technologiekonzerns stiegen um satte 11,51 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 44,76 Euro, und dieser Kurs war zugleich das Tageshoch.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine gute Entwicklung: Mit einem Plus von rund 13 Prozent ...

