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Stahl klingt nach gestern, aber wer so denkt, hat die Salzgitter AG noch nicht richtig unter die Lupe genommen. Der niedersächsische Konzern steckt mitten in einer der größten Transformationen der deutschen Industriegeschichte. Grüner Stahl, Rüstungskomponenten, Wasserstofftechnologie, Salzgitter macht gerade vieles auf einmal. Und das in einem Umfeld, das alles andere als einfach ist: schwächelnde Konjunktur und Energiepreise, die niemand so recht vorhersagen kann. Trotzdem hat die Aktie seit ihrem Tief im Sommer 2025 einen bemerkenswerten Weg hinter sich. Was steckt hinter dem Kurswechsel und lohnt sich ein näherer Blick auf die Aktie? Dieser Artikel gibt Antworten.

Neuerfindung

Die Salzgitter AG ist kein kleines Licht. Als einer der bedeutendsten Stahl- und Technologiekonzerne Europas beschäftigt das Unternehmen Zehntausende und beliefert Branchen, die das Rückgrat der Industrie bilden, Automotive, Maschinenbau, Energie, Bau. Der Konzern ist in mehrere Segmente aufgeteilt: Flachstahl, Grobblech, Profilstahl, Handel und Technologie. Das klingt nach einem klassischen Industrieunternehmen, und das ist Salzgitter auch. Aber es ist gleichzeitig mehr, denn Salzgitter steckt mitten in einem Programm, das den gesamten Produktionsprozess auf den Kopf stellen soll. Das Ziel: Stahl, der kaum noch CO2 erzeugt. Unter dem Namen SALCOS arbeitet der Konzern daran, die traditionelle Hochofenroute durch wasserstoffbasierte Direktreduktion zu ersetzen. Das ist technisch anspruchsvoll, teuer, und für viele institutionelle Investoren weltweit genau deshalb interessant. ESG-Fonds, Pensionskassen und nachhaltig orientierte Anleger schauen auf solche Transformationsgeschichten. Gleichzeitig hat Salzgitter sein Portfolio in eine Richtung ausgebaut, die vor wenigen Jahren noch kaum jemand auf dem Radar hatte: Defence. Mit der Übernahme von Thyrolf & Uhle, einem traditionsreichen Metallverarbeiter aus Dessau, verstärkt der Konzern sein Angebot an Sicherheitsstählen und militärischen Komponenten. Deutschland und Europa rüsten auf, und Salzgitter will dabei sein.

Charttechnik

Das 52-Wochen-Hoch von 58,45 Euro wurde im Februar 2026 erreicht. Gegenüber dem Tief einige Monate zuvor bei knapp 13 Euro eine Vervielfachung. Zuletzt allerdings kam der Kurs unter Druck. Aktuell liegt sie um die 41,15 Euro. Damit legt sie wieder deutlich unter ihrem Jahreshöchststand. Der Rücksetzer ist auf breite Marktschwäche und einen allgemein schwachen SDAX zurückzuführen, nicht zwingend nur auf unternehmensspezifische Nachrichten. Aus charttechnischer Sicht ist die Situation aber jetzt interessant. So langsam riecht es nach einer überverkauften Situation. Diese könnte aber auch erst bei 35 Euro erreicht sein. Dort verläuft auch in etwa der 200er SMA. Der RSI deutet nach den jüngsten Verlusten auch langsam auf eine überverkaufte Situation hin, hat aber noch etwas Luft.

Was tun?

Die Salzgitter-Aktie ist keine einfache Geschichte, das war sie wohl auch noch nie. Als klassischer Zykliker hängt sie stark an der globalen Konjunktur, den Energiepreisen in Europa und den Stahlpreisen auf den Weltmärkten. Wer das nicht mag, wird hier nicht glücklich.

Aber es gibt durchaus Argumente, die für einen näheren Blick sprechen. Das Ergebnis je Aktie im letzten Quartal hat sich mit 0,75 Euro deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessert, als noch ein Verlust von 3,34 Euro je Aktie ausgewiesen wurde. Das ist eine klare Trendwende. Insgesamt ist der Turnaround zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, aber erkennbar im Gange. Der Q4-Bericht 2025 steht am 23. März 2026 an, und könnte für frische Impulse sorgen. Das Analystenbild ist gemischt: J.P. Morgan hat die Aktie zuletzt auf "Underweight" eingestuft, Jefferies und DZ Bank sehen sie als "Hold", während die Deutsche Bank Anfang Februar mit einem "Buy" hervorsticht. Insgesamt deutet das auf eine Aktie hin, die fundamental noch nicht vollständig überzeugt, aber Potenzial hat. Vorsichtige legen sich eventuell "Abstauberlimite" um die 35 Euro Marke in den Markt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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